В Волгограде поймали мошенниц, «снимавших порчу» с пенсионеров

В начале ноября в отделы полиции Дзержинского и Краснооктябрьского районов обратились две пенсионерки. Потерпевшие рассказали, что встретили на улице двух женщин. Те представились целительницами и предложили снять порчу, для этого они собирались провести магические обряды с деньгами потерпевших, а потом вернуть их. Пенсионерки согласились и передали мошенницам свои сбережения.
По данным регионального ГУ МВД России, правоохранители Краснооктябрьского района задержали 57- и 55-летних «целительниц». Неработающие женщины были ранее судимы за аналогичное преступление. Подозреваемые сознались в содеянном, у них изъяли часть похищенных у доверчивых пенсионерок денежных средств.
В настоящее время устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным в Волгограде.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».