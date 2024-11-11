В Волгограде поймали мошенниц, «снимавших порчу» с пенсионеров

В начале ноября в отделы полиции Дзержинского и Краснооктябрьского районов обратились две пенсионерки. Потерпевшие рассказали, что встретили на улице двух женщин. Те представились целительницами и предложили снять порчу, для этого они собирались провести магические обряды с деньгами потерпевших, а потом вернуть их. Пенсионерки согласились и передали мошенницам свои сбережения.