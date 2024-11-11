В Отрадном дерево убило отца трех детей

Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, что именно в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации г. о. Отрадный своих должностных обязанностей по содержанию и благоустройству территории общего пользования 17 октября 2023 года в районе дома № 19 на ул. Отрадной г. Отрадного на прохожих упало дерево.