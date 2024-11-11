На Дону обнаружена нарколаборатория

Как стало известно, он получил от «куратора» через тайник специализированную химическую посуду, лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры, которые впоследствии перевез на территорию домовладения. Затем он зарегистрировался в одном из интернет-магазинов для коммуникации с кураторами и получения от них инструкции по производству наркотического средства. Так, придерживаясь алгоритма действий, указанных в инструкции, он произвел наркотическое средство, расфасовал на мелкие партии и хранил на специально оборудованном чердаке домовладения.