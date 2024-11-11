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На Дону обнаружена нарколаборатория

Около 7 кг мефедрона были готовы к распространению в Ростове-на-Дону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере» в отношении 31-летнего жителя Багаевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Установлено, что он оборудовал нарколабораторию, где изготавливал мефедрон в особо крупном размере с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории донской столицы, — говорится в сообщении.

В обнаруженной нарколаборатории изъяли полимерный контейнер с наркотическим средством мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой около 7 кг, что является особо крупным размером.

Как стало известно, он получил от «куратора» через тайник специализированную химическую посуду, лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры, которые впоследствии перевез на территорию домовладения. Затем он зарегистрировался в одном из интернет-магазинов для коммуникации с кураторами и получения от них инструкции по производству наркотического средства. Так, придерживаясь алгоритма действий, указанных в инструкции, он произвел наркотическое средство, расфасовал на мелкие партии и хранил на специально оборудованном чердаке домовладения.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению противоправных действий.