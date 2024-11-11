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В Самарской области будут судить наркосадовода

В Октябрьский городской суд отправили уголовное дело 54-летнего мужчины, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали дома. По версии следствия, мужчина вырастил 11 кустов конопли. Также у него изъяли 281 г марихуаны и три свертка с семенами. Задержанный утверждал, что выращивал запрещенное растение для себя.