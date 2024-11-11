В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи

Ранее в краевом главке информировали о ДТП, которое произошло в сочинском тоннеле с пятью автомобилями. По уточненным данным правоохранителей, на трассе столкнулись не пять, а четыре автомобиля. Предварительно установлено, что виновником ЧП стал водитель Porsche, отметили РИА Новости в кубанской полиции.
«Водитель Porsche не выбрал безопасную скорость, отвлекся от дороги, столкнулся с попутным Mitsubishi Pajero и грузовым автомобилем. После чего, водитель Mitsubishi Pajero ударил Voyah и в результате столкнулся с грузовиком Scania», — поясняется в Telegram-канале ГУ МВД.
Водитель Mitsubishi Pajero был доставлен в городскую больницу, уточнили в ГУ МВД.