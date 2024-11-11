Названа причина происшествия в жилом доме на улице 40 лет Октября в Кстове

Как выяснили сотрудники МЧС России, стекла выпали из-за ветхости рамы балконного блока. Никаких взрывов в действительности не было.
Прокуратура Нижегородской области также выясняет обстоятельства происшествия. На месте работает Кстовский городской прокурор Олег Купцов. По предварительной информации, несущие конструкции в доме не повреждены.
Напомним, что инцидент произошел в жилом пятиэтажном доме на улице 40 лет Октября в Кстове в понедельник, 11 ноября. На пятом этаже, как сообщили в ведомстве, произошло «обрушение остекления в квартире». Прибывшие на место спасатели обследовали квартиру, но следов взрыва и пожара там не нашли. Сейчас в помещении никто не живет. Пострадавших нет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 16-летний мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем под Арзамасом. Подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу автомобилю КИА, который ехал по встречке.