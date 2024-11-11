Названа причина происшествия в жилом доме на улице 40 лет Октября в Кстове

Напомним, что инцидент произошел в жилом пятиэтажном доме на улице 40 лет Октября в Кстове в понедельник, 11 ноября. На пятом этаже, как сообщили в ведомстве, произошло «обрушение остекления в квартире». Прибывшие на место спасатели обследовали квартиру, но следов взрыва и пожара там не нашли. Сейчас в помещении никто не живет. Пострадавших нет.