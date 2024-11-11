Пропала на пятый день после конкурса красоты: полная история исчезновения Сэсэг Буиновой в Бурятии

В течение всего времени, что ищут Сэсэг и Станислава, появлялось несколько различных версий о том, что именно могло произойти. Загадку исчезновения красавицы и ее знакомого пытались разгадать, в том числе, и в студии ток-шоу «Малахов» на федеральном канале. Выпуск программы вышел в эфир 27 июня. Гости студии и приглашенные эксперты предполагали, что молодые люди сбежали, поскольку находились в романтических отношениях, или что это тщательно продуманный пиар-ход. Некоторые и вовсе считали, что к исчезновению Сэсэг якобы причастен ее супруг. Мол, расправился с неверной женой и ее любовником. Сам он рассказывал корреспонденту КП-Иркутск, что трижды проходил полиграф.