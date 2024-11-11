Пропала на пятый день после конкурса красоты: полная история исчезновения Сэсэг Буиновой в Бурятии

«Расследование продолжается». За этой формулировкой вот уже как 7 месяцев таится множество вопросов, которые связаны с громким и таинственным исчезновением 30-летней финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой. Мать двоих детей, любимая и любящая супруга бесследно пропала. Это случилось в апреле 2024-го. Что с ней случилось? Где она сейчас? История продолжает оставаться окутанной тайнами и домыслами, поскольку женщину все еще не нашли ни живой, ни мертвой. КП-Иркутск восстанавливает хронологию событий.
До исчезновения.
Для того чтобы понять, какой была жизнь Сэсэг Буиновой, достаточно обратиться к ее социальным сетям. Сибирячка активно рассказывала о своей жизни: путешествиях по стране и миру, занятиям волейболом и вокалом, фотосъемках, ведении бизнеса. Она владела небольшим магазином детских товаров. Карьеру Сэсэг успешно совмещала с семьей. Женщина публиковала снимки мужа и сыновей (8 и 10 лет), открыто признавалась им в любви.
А в апреле этого года в судьбе Сэсэг произошел новый поворот: она приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Бурятия».
— Решила бросить вызов самой себе, — рассказывали близкие женщины.
Сибирячка вышла на сцену и завоевала корону и титул «Миссис топ-модель». Финал, букеты цветов, улыбки, овации… Это было одно из самых ярких событий в ее жизни. Прошло всего несколько дней и имя Сэсэг прогремело на всю страну. Но, увы, печальную. Красавица таинственно исчезла…
11 апреля, вечер исчезновения.
На часах около восьми вечера. Сэсэг позвонила мужу, который находился в командировке в Хабаровске, и сообщила, что хочет отправиться на встречу с подругами. И заодно подзаработать.
— Сэсэг планировала взять пассажира через сервис такси, чтобы не ехать «пустой». Раньше она так часто делала, — рассказывал супруг Сэсэг Борис. — Эта идея мне не понравилась, поскольку было уже поздно. Но жена переубедила. Мол, все будет хорошо…
Сэсэг оставила детей одних дома, завела свой Mitsubishi Outlander и направилась к подругам.
Как позже стало известно следователям СК по Республике Бурятия, Сэсэг как и планировала, развезла пассажиров и около 22:00 направилась к назначенному месту. А когда вечер подошел к концу, сказала подругам, что хочет вернуться к детям. Села в иномарку и уехала. Только как выяснилось, не домой. Автомобиль сибирячки попал на камеру парковки одного из местных торговых центров Улан-Удэ. Там ее дожидался Станислав Норбоев.
Загадка исчезновения красавицы все еще не разгадана. Фото: личный архив Альбины Б.
Точно неизвестно, каким образом они познакомились и что их связывало. Есть несколько версий. Некоторые предполагали, что мужчина и женщина посещали одну и ту же секцию волейбола. Другие уверены, что впервые они встретились всего лишь за пару недель до исчезновения Сэсэг. Мол, Станислав отдыхал в кафе, где ему и приглянулась красавица. Мужчина пригласил ее потанцевать, а после начал писать сообщения. Ухаживания блондинка пресекла на корню, объяснила, что находится в браке, у нее дети. Но якобы Станислава это не смутило.
12 апреля, второй день после исчезновения.
Утром следующего дня семья Сэсэг обнаружила, что женщина не вернулась домой после встречи с подругами.
«Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети» — услышали близкие.
Они пытались отыскать сибирячку самостоятельно. Но это не принесло результата. Тогда было принято решение обратиться в полицию. Те подключили к поиску волонтеров.
В социальных сетях и СМИ начали появляться яркие оранжевые ориентировки с описанием внешности Сэсэг.
«Рост 172 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, выкрашены в пепельный цвет, глаза карие» — говорилось в сообщении.
Волонтеры искали женщину на берегах реки, в промышленных зонах. Люди сотнями присоединялись к добровольцам и шли на поиски. Тысячи следили за происходящим в соцсетях.
14 апреля, третий день после исчезновения.
Спустя три дня появились первые результаты поисков. В одном из жилых дворов Улан-Удэ добровольцы обнаружили автомобиль Сэсэг. Он выглядел странно: с иномарки были сняты номера (позже их обнаружили в багажнике), а со стороны водительского сидения — следы крови.
Проведенная экспертиза доказала — они принадлежат пропавшей женщине. Как внедорожник оказался там? Кто управлял им? Машина не попала в объектив ни одной камеры уличного наблюдения по пути следования.
Сэсэг Буинова известна в Улан-Удэ как финалистка конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024». Фото: личный архив Альбины Б.
А чуть позже, в промзоне, на окраине города обнаружили и другие улики. На пустыре, под старым выброшенным матрацем лежали женские колготки, а чуть подальше — мужское белье и куртка. В ее кармане находились водительские права, которые принадлежат тому самому Станиславу Норбоеву.
— Это мой брат! — неожиданно воскликнула одна из девушек-волонтеров, которая участвовала в поисках Сэсэг.
Так семья Станислава узнала о том, что мужчина связан с этой историей и пропал вместе с королевой красоты.
15 апреля, четвертый день поисков.
Следователи СУ СКР по Республике Бурятия предположили, что произошло убийство. Было заведено уголовное дело. А чуть позже следователи нашли ту самую запись с камер видеонаблюдения парковки торгового центра, где встретились Сэсэг и Станислав. Но как оказалось, в машине они находились не одни. Судя по записи, в 23:45 к женщине во внедорожник подсел неизвестный человек. Затем иномарка уехала с парковки в сторону промзоны.
Следователи считают, что к исчезновению Сэсэг и Станислава причастен именно тот самый таинственный незнакомец. Однако установить личность незнакомца было нельзя, так как запись с камер видеонаблюдения в плохом качестве и разглядеть внешность мужчины невозможно.
Распространяется версия, что таинственным незнакомцем может быть бывший сотрудник правоохранительных органов. Якобы, в ночь исчезновения сибирячки, охранники промышленной зоны заметили, что недалеко от железнодорожных путей припаркован черный Mitsubishi Outlander. Когда они подошли к автомобилю, чтобы узнать, все ли в порядке. Неизвестный мужчина показал им пенсионное удостоверение бывшего правоохранителя, а затем поспешил скрыться. Но эта информация не была подтверждена следствием.
Спустя два дня добровольцы приостановили активный поиск. Родным Буиновой и Норбоева пришлось объединиться и искать пропавших самостоятельно.
27 июня, два месяца после исчезновения.
В течение всего времени, что ищут Сэсэг и Станислава, появлялось несколько различных версий о том, что именно могло произойти. Загадку исчезновения красавицы и ее знакомого пытались разгадать, в том числе, и в студии ток-шоу «Малахов» на федеральном канале. Выпуск программы вышел в эфир 27 июня. Гости студии и приглашенные эксперты предполагали, что молодые люди сбежали, поскольку находились в романтических отношениях, или что это тщательно продуманный пиар-ход. Некоторые и вовсе считали, что к исчезновению Сэсэг якобы причастен ее супруг. Мол, расправился с неверной женой и ее любовником. Сам он рассказывал корреспонденту КП-Иркутск, что трижды проходил полиграф.
Сибирячка пропала при загадочных обстоятельствах еще в середине апреля. Фото: личный архива Альбины Б.
— Я каждый день надеюсь, что Сэсэг найдется. У нас были большие планы… — рассказывал Борис.
Ни одна из версий не была подтвердилась и все осталось лишь на уровне слухов.
26 июля, три месяца после исчезновения.
Спустя три месяца после исчезновения в деле об исчезновении Сэсэг Буиновой появились новые подробности. О них руководитель СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков рассказывал в интервью телекомпании АТВ.
Стало известно, что в ходе расследования этого дела было назначено свыше 30 экспертиз. Допрошены более 100 свидетелей, которые могут пролить свет на случившееся.
— Установлен очевидец, который непродолжительное время общался с преступником. Составлен криминалистический портрет последнего. Есть определенные версии о его личности.
Также следователям удалось доказательно установить, что преступление было совершено именно на улице Домостроительная. Тела пропавших вывезли на автомобиле через сутки.
Август, четыре месяца после исчезновения.
Еще одна версия исчезновения Сэсэг — параллель между исчезновением сибирячки и ее участием в конкурсе красоты, поскольку она пропала спустя пять дней после финала. Женщина и ее знакомый могли стать жертвой криминальных разборок. Мол, столкнувшись с проблемами, женщина решила не тревожить мужа, который на тот момент находился в другом регионе, а обратилась за помощью к новому знакомому. Но это все лишь домыслы, которые не имеют официального подтверждения.
В это же время волонтеры возобновили поиски, которые официально были приостановлены 17 апреля, поскольку отрядам не хватало свидетельств от очевидцев. Финалистку конкурса красоты и ее знакомого искали в районе улуса Хойтобэе, недалеко от аэропорта Улан-Удэ. Но поиски не принесли результата…
Ноябрь, семь месяцев после исчезновения.
— Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.