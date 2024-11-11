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В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности

В Башкирии отметили рост числа преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома России по республике по взаимодействию со СМИ Евгений Каневский в программе «Честно говоря» на канале БСТ.

Источник: Башинформ

«Мы фиксируем увеличение количества преступлений среди молодежи за 8−9 месяцев 2024 года. Однако статистика штука коварная и не всегда отражает объективную действительность. Здесь работает фактор многоэпизодности, когда одно дело может включать несколько правонарушений. Например, есть много дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, где ловят несовершеннолетнего закладчика и выясняют, что он занимался этим уже несколько месяцев», — рассказал гость прямого эфира.

Как отметил завотделом по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства региона Ильмир Ганиев, несмотря на рост подростковой преступности, число самих подростков, совершающих преступления, уменьшилось.

«За последнюю пятилетку у нас идет небольшое снижение», — пояснил эксперт.