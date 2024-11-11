В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности

«Мы фиксируем увеличение количества преступлений среди молодежи за 8−9 месяцев 2024 года. Однако статистика штука коварная и не всегда отражает объективную действительность. Здесь работает фактор многоэпизодности, когда одно дело может включать несколько правонарушений. Например, есть много дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, где ловят несовершеннолетнего закладчика и выясняют, что он занимался этим уже несколько месяцев», — рассказал гость прямого эфира.