В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности

«Мы фиксируем увеличение количества преступлений среди молодежи за 8−9 месяцев 2024 года. Однако статистика штука коварная и не всегда отражает объективную действительность. Здесь работает фактор многоэпизодности, когда одно дело может включать несколько правонарушений. Например, есть много дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, где ловят несовершеннолетнего закладчика и выясняют, что он занимался этим уже несколько месяцев», — рассказал гость прямого эфира.
Как отметил завотделом по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства региона Ильмир Ганиев, несмотря на рост подростковой преступности, число самих подростков, совершающих преступления, уменьшилось.
«За последнюю пятилетку у нас идет небольшое снижение», — пояснил эксперт.