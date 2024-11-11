Вынесен приговор жителю Екатеринбурга, который 8 лет совершал налеты на банки

Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам, заставляя открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.
Примечательно, что для конспирации налетчик каждый раз отращивал бороду, которую после преступления начисто сбривал. Также он использовал солнцезащитные очки и маску. Задержали уральца в марте 2023 года во время очередного нападения.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил разбойнику 7 лет и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок налетчик будет в колонии строгого режима.