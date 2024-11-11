В Воронеже задержали сбежавшего из Ленобласти военнослужащего

В Воронеже задержали 48-летнего жителя Санкт-Петербурга, который два года назад скрылся из войсковой части в поселке Каменка Ленинградской области. Мужчину остановили сотрудники Юго-Восточного линейного управления полиции на транспорте. Об этом стало известно 11 ноября.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части. Как пишет ряд федеральных СМИ, он оставил место службы 18 ноября 2022 года. И с тех пор скрывался. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
В ближайшее время контрактника передадут из полиции в военную комендатуру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.