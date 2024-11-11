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МВД объявило в розыск напавшего на Зюганова в 2015-м депутата Рады Витко

Витко был командиром украинского батальона милиции «Луганск-1» и депутатом Рады от партии Ляшко. На Зюганова он с соратниками напал в 2015-м в Страсбурге во время сессии ПАСЕ.

Источник: РИА "Новости"

МВД объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Украины Артема Витко, соответствующая карточка появилась в базе розыска.

Витко был депутатом в 2014—2019 годах от Радикальной партии Олега Ляшко.

В 2014 году он воевал в Донбассе, был командиром добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения «Луганск-1», созданного в структуре МВД Украины в Днепропетровской области. Витко жил в Северодонецке Луганской области, его батальон действовал в том числе в районе этого города.

Как передает LB.ua, в 2015 году Витко вместе другим членом партии Ляшко Дмитрием Линько во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге напал на лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителя Ивана Мельникова.

В мае МВД объявило в розыск еще одного бывшего депутата Верховной рады, журналиста Игоря Мирошниченко. Он был членом парламента VII созыва в 2012—2014 годах, а с 2015 по 2020 год — депутатом Киевского городского совета. Осенью 2016 года Мирошниченко вместе с соратниками заблокировал вход в российское посольство, чтобы помешать проведению выборов в Госдуму.