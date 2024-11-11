МВД объявило в розыск напавшего на Зюганова в 2015-м депутата Рады Витко

В мае МВД объявило в розыск еще одного бывшего депутата Верховной рады, журналиста Игоря Мирошниченко. Он был членом парламента VII созыва в 2012—2014 годах, а с 2015 по 2020 год — депутатом Киевского городского совета. Осенью 2016 года Мирошниченко вместе с соратниками заблокировал вход в российское посольство, чтобы помешать проведению выборов в Госдуму.