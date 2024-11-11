Жители Башкирии заметили светящийся объект в небе и сняли его на видео

То ли спутник Starlink, то ли метеорит пролетел в небе над Башкирией. Светящийся «поезд» двигался на ночном небосклоне медленно и низко, что его смог разглядеть любой желающий невооруженным взглядом. Любопытные жители республики сразу же вооружились камерами смартфонов и стали делиться снимками в сети.