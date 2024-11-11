Жители Башкирии заметили светящийся объект в небе и сняли его на видео

То ли спутник Starlink, то ли метеорит пролетел в небе над Башкирией. Светящийся «поезд» двигался на ночном небосклоне медленно и низко, что его смог разглядеть любой желающий невооруженным взглядом. Любопытные жители республики сразу же вооружились камерами смартфонов и стали делиться снимками в сети.
Оказалось, что неопознанный объект — это все же не пришельцы, спутник или ракета. По словам директора Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Института физики КФУ Юрия Нефедьева, жители нескольких регионов страны стали свидетелями пролета метеорита.
— Он влетает в атмосферу, нагревается, начинается разлагаться и оставлять вот такие следы, — объяснил ученый в разговоре с изданием «КП-Казань».
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