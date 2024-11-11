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В ЯНАО раскрыли подробности о расправе женщины над угрожавшим ей отчимом

Погибший мужчина ранее неоднократно применял насилие в отношении падчерицы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Следком раскрыл подробности о расправе женщины над отчимом.
Источник: Psychologies.ru

сВ Ямало-Ненецком автономном округе начинается суд над 30-летней женщиной, которая ранее убила своего отчима. Ее обвиняют в превышении пределов необходимой самообороны.

16 февраля 2024 года женщина ударила своего отчима кухонным ножом. В результате полученного ранения мужчина скончался.

Следствие раскрыло подробности о причинах расправы подсудимой над 55-летним мужчиной. Как оказалось, отчим женщины злоупотреблял спиртными напитками, регулярно применял по отношению к ней насилие.

В день убийства мужчина в очередной раз находился в состоянии алкогольного опьянения. Он устроил скандал с женщиной, угрожал ей, после чего падчерица восприняла угрозы отчима серьезно. Ей ничего не оставалось, как вооружиться ножом, после чего в процессе продолжающейся ссоры она им и ударила своего отчима.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, женщину не стали обвинять в убийстве. Ей инкриминировали лишь превышение пределов необходимой самообороны. В некоторых случаях по подобным происшествиям, как показывает судебная практика, подсудимых даже могут освободить от наказания.

СК