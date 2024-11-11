В ЯНАО раскрыли подробности о расправе женщины над угрожавшим ей отчимом

В день убийства мужчина в очередной раз находился в состоянии алкогольного опьянения. Он устроил скандал с женщиной, угрожал ей, после чего падчерица восприняла угрозы отчима серьезно. Ей ничего не оставалось, как вооружиться ножом, после чего в процессе продолжающейся ссоры она им и ударила своего отчима.