«Золото с порчей безвозвратно закопать на кладбище». Белорусская гадалка из TikTok выманила у жительниц Германии украшения на 10 тысяч евро

Изначально, гадалка сказала, что может сделать бесплатную «чистку», если женщины вместе будут читать специальные молитвы. Жертва согласилась на мистический обряд, выслала фото своей матери, но еще 204 евро, чтобы экстрасенс купила свечи. После этого были проведены несколько видеосеансов, после которых гадалка заявила, что сильнейшая порча наложена на золотые украшения немки. Мошенница предрекала страшные болезни и ужасные пророчества, пока не убедила женщину и ее мать, что нужно сделать якобы очистку золота. И для этого украшения закопать ночью на кладбище.