«Золото с порчей безвозвратно закопать на кладбище». Белорусская гадалка из TikTok выманила у жительниц Германии украшения на 10 тысяч евро

Гадалка из TikTok выманила золото под предлогом очищения от порчи у жительниц Германии, ею занялись белорусские правоохранители, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Гомельской области.
Так, жертвами гадалки из TikTok, проживающей в Беларуси, стали две русскоговорящие женщины из Германии. Летом 2024-го 41-летняя жительница Германии наткнулась в популярной соцсети на ролики якобы таролога из Беларуси. В прямом эфире немка задала вопрос о личной жизни и так покапала к гадалке на «личный разбор». В приватном разговоре «предприимчивая» гомельчанка напророчила женщине наличие серьезных проблем, а также смертельную порчу у ее матери, распространяющуюся и на дочерей.
Изначально, гадалка сказала, что может сделать бесплатную «чистку», если женщины вместе будут читать специальные молитвы. Жертва согласилась на мистический обряд, выслала фото своей матери, но еще 204 евро, чтобы экстрасенс купила свечи. После этого были проведены несколько видеосеансов, после которых гадалка заявила, что сильнейшая порча наложена на золотые украшения немки. Мошенница предрекала страшные болезни и ужасные пророчества, пока не убедила женщину и ее мать, что нужно сделать якобы очистку золота. И для этого украшения закопать ночью на кладбище.
Тогда мать отправила гадалке в Беларусь для обряда свои золотые кольца, сережки, цепочки и другие драгоценные изделия на сумму свыше 10 тысяч евро. Когда посылка дошла до Беларуси гадалка заявила, что ее знакомый многодетный отец, который забирал посылку скоропостижно умер от этой страшной порчи. А потом иностранкам, которых итак тяготила вина за смерть незнакомого им мужчины, таролог и вовсе заявила, что золото так сильно проклято, что очистить его не получается и придется «закопать драгоценности безвозвратно на кладбище».
Только спустя время немки поняли, что их обманули и обратились к белорусским правоохранителям. Гадалку из TikTok быстро вычислили, ее оказалась 35-летняя безработная гомельчанка. Ей инкриминируют мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
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