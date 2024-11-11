В Омске обнаружили финансовую пирамиду

Как рассказали в пресс-службе Банка России, в Омске выявлена организация, которая подходит по всем признакам под деятельность финансовой пирамиды. Омичам предлагают инвестировать денежные средства под высокий процент.
Обычно такие организации создаются на очень короткий срок, пояснили специалисты Банка России, проводят агрессивную рекламу среди самых незащищенных групп. В арсенале таких фирм часто работают профессиональные психологи, которые любыми путями вынуждают человека инвестировать средства. Чаще всего предлагают вложить деньги под нереально большой процент.
Добавим, что в Банке России были выявлены 20 организаций с начала 2024 года. Все они предлагали сомнительные финансовые услуги. Из них 14 компаний предоставляли займы без лицензии, 5 работали под вывесками «ломбардов» и «микрокредитных компаний» без разрешения, а ещё у одной были признаки финансовой пирамиды.
Специалисты призывают омичей с осторожностью относиться к подобного рода микрофинансовым предприятиям и не надеяться на легкие деньги. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке!