В Омске обнаружили финансовую пирамиду

Добавим, что в Банке России были выявлены 20 организаций с начала 2024 года. Все они предлагали сомнительные финансовые услуги. Из них 14 компаний предоставляли займы без лицензии, 5 работали под вывесками «ломбардов» и «микрокредитных компаний» без разрешения, а ещё у одной были признаки финансовой пирамиды.