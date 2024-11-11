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Суд оставил в силе приговор обвиненной в госизмене гражданке РФ и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор гражданке РФ и США Ксении Карелиной, которую Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии, признав виновной в государственной измене. О рассмотрении жалобы судом сообщил журналистам после заседания адвокат осужденной Михаил Мушаилов.

Источник: Reuters

«Мы обжаловали приговор в части разрешения судьбы вещественных доказательств. Судья удовлетворила жалобу в этой части и постановила вернуть осужденной мобильный телефон», — сказал Мушаилов. Он также добавил, что в остальном приговор оставлен без изменений.

Суд в Екатеринбурге огласил приговор Карелиной 15 августа. Сторона защиты сообщала о намерении обжаловать его в части неприменения судом положения статьи 64 УК РФ (о назначении наказания ниже низшего предела) и разрешения судьбы вещественных доказательств.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, задержанная в Екатеринбурге 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, с февраля 2022 года инициативно проводила сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.