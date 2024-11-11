Суд оставил в силе приговор обвиненной в госизмене гражданке РФ и США

«Мы обжаловали приговор в части разрешения судьбы вещественных доказательств. Судья удовлетворила жалобу в этой части и постановила вернуть осужденной мобильный телефон», — сказал Мушаилов. Он также добавил, что в остальном приговор оставлен без изменений.
Суд в Екатеринбурге огласил приговор Карелиной 15 августа. Сторона защиты сообщала о намерении обжаловать его в части неприменения судом положения статьи 64 УК РФ (о назначении наказания ниже низшего предела) и разрешения судьбы вещественных доказательств.
По информации Центра общественных связей ФСБ России, задержанная в Екатеринбурге 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, с февраля 2022 года инициативно проводила сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.