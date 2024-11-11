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Влюбленная 18-летняя минчанка рассталась с парнем-игроманом и пошла в милицию

Минчанка заявила в милицию на бывшего парня — электросамокатчика и игромана.

Источник: Комсомольская правда

Влюбленная 18-летняя жительница Минска рассталась с парнем и пошла в милицию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, к правоохранителям обратилась минчанка, с банковской карты которой в течение четырех месяц осуществлялись незаконные списания. Выяснилось, что деньги с карты девушки похищал ее бывший 19-летний парень. Молодой человек ранее привязал карту партнерши к аккаунту в онлайн-казино, а после расставания продолжил играть на ее деньги. Кроме того, игроман расплачивался картой экс-подруги в игровых автоматах и оплачивал услуги каршеринговых электросамокатов.

Фигурант сделал более 27 незаконных транзакций и похитил почти 300 белорусских рублей с карты заявительницы.

Подозреваемый задержан, ему инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

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