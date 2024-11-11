Влюбленная 18-летняя минчанка рассталась с парнем-игроманом и пошла в милицию

Влюбленная 18-летняя жительница Минска рассталась с парнем и пошла в милицию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, к правоохранителям обратилась минчанка, с банковской карты которой в течение четырех месяц осуществлялись незаконные списания. Выяснилось, что деньги с карты девушки похищал ее бывший 19-летний парень. Молодой человек ранее привязал карту партнерши к аккаунту в онлайн-казино, а после расставания продолжил играть на ее деньги. Кроме того, игроман расплачивался картой экс-подруги в игровых автоматах и оплачивал услуги каршеринговых электросамокатов.
Фигурант сделал более 27 незаконных транзакций и похитил почти 300 белорусских рублей с карты заявительницы.
Подозреваемый задержан, ему инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации.
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