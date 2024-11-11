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В омской «Меге» эвакуировали посетителей

Как сообщили в мегамаркете, причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

В омской МЕГЕ сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуируют.

В самом торговом центре сообщили, что причиной эвакуации стали технические неполадки, и в данный момент проводится проверка.

«В торговом центре сработала пожарная сигнализация. В 16 часов 23 минуты поступило сообщение на телефон 101. На место происшествия выехали четыре пожарных расчёта. В данный момент проводится разведка для выявления возможного возгорания. Посетители торгового центра эвакуируются», — прокомментировали информацию в МЧС.

МЧС