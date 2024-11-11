Аферистки обманули пенсионерку на 4,2 миллиона рублей под предлогом реформы

Одну из злоумышленниц задержали в Балашихе. Ей оказалась 25-летняя ранее судимая жительница Московской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). При ней нашли лишь 495 тысяч рублей. Остальными средствами женщины распорядились по своему усмотрению.
8 ноября 87-летняя жительница Москвы сообщила в полицию о краже крупной суммы денег. Пенсионерка живет в квартире на улице Демьяна Бедного. Ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником госучреждения. Незнакомка заявила, что в связи с денежной реформой необходимо обменять все наличные деньги на новые банкноты, передает НТВ.
Вскоре после этого разговора к женщине пришли две молодые девушки. Пока одна из них отвлекала пенсионерку разговорами, другая незаметно взяла со стола сумку с деньгами, которую хозяйка квартиры подготовила для предполагаемого обмена. Затем обе злоумышленницы быстро исчезли. В результате кражи у москвички было похищено 4,2 миллиона рублей.
Из квартиры пенсионера в Ленинградской области украли две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей.
Мошенническая схема под названием «Мамонт», которая заключается в использовании поддельных приложений для кражи персональных данных и денег с карт, грозит снова стать популярным способом обмана россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.