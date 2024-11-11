Аферистки обманули пенсионерку на 4,2 миллиона рублей под предлогом реформы

Вскоре после этого разговора к женщине пришли две молодые девушки. Пока одна из них отвлекала пенсионерку разговорами, другая незаметно взяла со стола сумку с деньгами, которую хозяйка квартиры подготовила для предполагаемого обмена. Затем обе злоумышленницы быстро исчезли. В результате кражи у москвички было похищено 4,2 миллиона рублей.