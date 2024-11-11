Замминистра обороны прокомментировал падение вертолета Ми-8

9 ноября 2024 года в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.