Замминистра обороны прокомментировал падение вертолета Ми-8

Султан Камалетдинов 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day выразил слова соболезнования родственникам погибшего офицера.
«Это потеря для Вооруженных сил. Помощь оказывается полном объеме, в соответствии с законодательством, будут выплаты. Дети получат пособия по утере кормильца», — сказал он.
Первый замминистра обороны признал, что такие факты имеют место быть. Проводится расследование, о результатах будет сообщено общественности. По предварительным данным, рассматриваются разные версии крушения, в том числе и отказ техники.
«Вертолет считается одним из наиболее надежных в мире и используется в 50 государствах», — резюмировал Султан Камалетдинов.
9 ноября 2024 года в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.