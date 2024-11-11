Экс-руководителя управления краевых автодорог начнут судить в конце ноября

Андрей Угольков был задержан 3 июля 2023 года, после чего суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по Пермскому краю об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере через посредника в сумме 15,8 млн руб. По версии следствия, эти деньги он получил от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ.