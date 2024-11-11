Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье задержали четверых подозреваемых в осквернении Вечного огня

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Четверо молодых людей задержаны на Ставрополье по подозрению в осквернении Вечного огня на воинском мемориале в городе Невинномысске. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, вечером 10 ноября текущего года в городе Невинномысске подозреваемые, находясь у обелиска Вечная Слава, воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника. Молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале следственного управления опубликована видеозапись происходившего на территории мемориала. Судя по кадрам, четверо молодых людей грели ноги в пламени и кидали в Вечный огонь мелкие вещи. Сообщается, что подозреваемые прибыли на Ставрополье из одного из соседних регионов.

В результате взаимодействия следователей СК России и оперативных сотрудников МВД и ФСБ России по факту осквернения символов воинской славы России, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.