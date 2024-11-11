Пять отравившихся сотрудников завода в Уфе остаются в больнице

Стало известно состояние заразившихся норовирусом сотрудников УМПО. Как сообщили в Минздраве Башкирии, в стационаре остаются пять человек из 14. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, 21 человек пожаловались на симптомы кишечной инфекции после посещения буфета. Сначала госпитализация потребовалась лишь 10, но позже их число выросло до 14.
Предварительно, источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
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