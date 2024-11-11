Женщину, убившую младенца в южноуральском селе, выписали из больницы

Ребёнка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь её судьбу будут решать правоохранители.
Ранее о том, что произошло, уже писал «МК-Челябинск». Напомним, что всё случилось в посёлке Сулея на прошлой неделе. Местная жительница, 32-летняя женщина, будучи беременной, не стала обращаться к медикам и родила ребёнка в бане. Заботиться о нём она, судя по всему, не собиралась. Вместо этого она закутала его в пакет и оставила в предбаннике, где ребёнок провёл всю ночь и умер.
После родов женщина чувствовала себя очень плохо, потому была вынуждена обратиться в больницу, где рассказала обо всём, что с ней случилось, медикам. Вскоре её историей заинтересовался следственный комитет. Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).
Несколько дней после обращения за помощью женщина провела в больнице. Как сообщает издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственный источник в полиции, не так давно её выписали из медучреждения. Теперь её судьба в руках правоохранителей. За совершённое преступление ей может грозить до пяти лет лишения свободы.