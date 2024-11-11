Женщину, убившую младенца в южноуральском селе, выписали из больницы

Ранее о том, что произошло, уже писал «МК-Челябинск». Напомним, что всё случилось в посёлке Сулея на прошлой неделе. Местная жительница, 32-летняя женщина, будучи беременной, не стала обращаться к медикам и родила ребёнка в бане. Заботиться о нём она, судя по всему, не собиралась. Вместо этого она закутала его в пакет и оставила в предбаннике, где ребёнок провёл всю ночь и умер.