Вынесен приговор экс-директору филиала «Башавтотранса»

По данным «Ъ-Уфа», это Павел Аверьянов.
Установлено, что с сентября 2019 года по март 2021 года и с мая 2021 года по июль 2023 года руководитель компании организовал фиктивное трудоустройство автослесаря. Сотруднику начислялась зарплата, которую подсудимый использовал, чтобы закрыть долг перед своим знакомым.
В результате компании причинен ущерб на сумму почти 1,5 млн руб.
Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и взыскал сумму причиненного вреда.