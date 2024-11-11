Вынесен приговор экс-директору филиала «Башавтотранса»

Установлено, что с сентября 2019 года по март 2021 года и с мая 2021 года по июль 2023 года руководитель компании организовал фиктивное трудоустройство автослесаря. Сотруднику начислялась зарплата, которую подсудимый использовал, чтобы закрыть долг перед своим знакомым.