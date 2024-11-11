В Петербурге ректора частного вуза задержали за организацию незаконной миграции

По ее словам, сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тыс. рублей.
«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали девятерых подозреваемых. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, 760 тыс. рублей, списки студентов, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Трое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила Волк.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.