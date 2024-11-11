Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ректора частного вуза задержали за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института задержан за организацию незаконной миграции. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, пресечен канал легализации иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

«Мои коллеги из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли многопрофильный канал легализации иностранных граждан. В числе подозреваемых ректор частного высшего учебного заведения», — сказала она.

По ее словам, сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тыс. рублей.

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали девятерых подозреваемых. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, 760 тыс. рублей, списки студентов, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Трое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила Волк.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.