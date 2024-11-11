В Петербурге ректора частного вуза задержали за организацию незаконной миграции

По ее словам, сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тыс. рублей.