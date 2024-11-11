Башкирия оказалась в третьем десятке в рейтинге по ипотечным платежам

Стало известно, сколько денег жители Башкирии выделяют из бюджета, чтобы ежемесячно покрывать платежи по ипотеке. Согласно рейтингу, опубликованного РИА «Новости», жители республики каждый месяц платят по 62,6 тысяч рублей. Цифры взяты из расчета, что в семье работают два человека.
В Башкирии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих людей составляет 56,9%. По этому показателю республика находится на 27-м месте.
Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
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