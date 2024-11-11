Житель Таганрога убил знакомую гвоздодёром из-за ссоры

Жителя Таганрога осудили за убийство знакомой на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.
Трагедия произошла в мае 2024 года. Инстанция установила, что мужчина выпил и поссорился со своей знакомой. После этого он стал избивать её руками. Позже в ход пошёл гвоздодёр.
«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.
Решения суда мужчина ждал под стражей. Следователи выяснили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Приговор в законную силу не вступил.