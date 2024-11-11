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Рабочий погиб после падения на Донском ГОКе

Трагедия произошла на Донском ГОКе (филиал АО «ТНК “Казхром”) — погиб рабочий. Информацию о случившемся сообщили в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

Сообщается, что 4 ноября при выполнении монтажных работ на Донском ГОКе сотрудник подрядной организации упал с высоты.

«Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось», — говорится в сообщении.

В настоящий момент по данному факту ведется расследование.

«Коллектив компании приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в сообщении.

На официальном сайте ТНК «Казхром» говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды. Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину. Донской ГОК основан в 1938 году, в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

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