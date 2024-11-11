Рабочий погиб после падения на Донском ГОКе

Сообщается, что 4 ноября при выполнении монтажных работ на Донском ГОКе сотрудник подрядной организации упал с высоты.
«Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось», — говорится в сообщении.
В настоящий момент по данному факту ведется расследование.
«Коллектив компании приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в сообщении.
На официальном сайте ТНК «Казхром» говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды. Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину. Донской ГОК основан в 1938 году, в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.