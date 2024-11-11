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Браконьеры из Иркутска убили двух благородных оленей на Ольхоне

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Ольхоне задержали жителей Иркутска, которые убили благородных оленей. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Во время патрулирования острова инспекторы увидели автомобильные следы, ведущие в лес. Проехав по ним, обнаружили тела двух благородных оленей, а также авто, которое сразу же попыталось скрыться.

— Неизвестный водитель резко начал движение, игнорируя требования об остановке. О ситуации работники проинформировали полицейских, — рассказывают в агентстве.

Нарушителей удалось остановить, в машине оказалось три жителя Иркутска. Об убийстве животных они якобы ничего не знали, но спустя время изменили показания. Правоохранители завели уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.