Браконьеры из Иркутска убили двух благородных оленей на Ольхоне

На Ольхоне задержали жителей Иркутска, которые убили благородных оленей. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Во время патрулирования острова инспекторы увидели автомобильные следы, ведущие в лес. Проехав по ним, обнаружили тела двух благородных оленей, а также авто, которое сразу же попыталось скрыться.
— Неизвестный водитель резко начал движение, игнорируя требования об остановке. О ситуации работники проинформировали полицейских, — рассказывают в агентстве.
Нарушителей удалось остановить, в машине оказалось три жителя Иркутска. Об убийстве животных они якобы ничего не знали, но спустя время изменили показания. Правоохранители завели уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.