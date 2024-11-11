В Ростовской области мужчина забил женщину гвоздодером

Таганрогский городской суд установил, что в мае текущего года мужчина находился в приморском городе. Вместе со знакомой они отдыхали дома и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в конфликт. Разозлившись, мужчина схватил гвоздодер и со всей силы начал наносить удары по телу женщины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.