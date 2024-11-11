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В Ростовской области мужчина забил женщину гвоздодером

На Дону житель Таганрога сел на 9,5 лет за убийство знакомой.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области местный житель забил знакомую гвоздодером. Об этом сообщили в прокуратуре региона 11 ноября.

Таганрогский городской суд установил, что в мае текущего года мужчина находился в приморском городе. Вместе со знакомой они отдыхали дома и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в конфликт. Разозлившись, мужчина схватил гвоздодер и со всей силы начал наносить удары по телу женщины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.

Мужчину задержали правоохранители. В отношении него завели дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.