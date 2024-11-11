Санду: найденные в Молдавии дроны не представляли опасности для граждан

Найденные на территории Молдавии 10 ноября два беспилотника не представляли опасности для граждан.
Об этом заявила президент страны Майя Санду.
«Найденные вчера дроны не представляют опасности для граждан», — цитирует её ТАСС.
По словам Санду, власти Молдавии должны продолжать быть бдительными и покупать необходимую технику для защиты страны и её граждан. Она добавила, что приобретенные радары ПВО «не могут обнаруживать дроны».
Ранее сообщалось об обнаружении беспилотников в Кэушанском и Рышканском районах страны. В МИД Молдавии заявили, что беспилотники были российскими. Никакие доказательства этих слов приведены не были.