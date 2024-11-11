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Санду: найденные в Молдавии дроны не представляли опасности для граждан

Найденные на территории Молдавии 10 ноября два беспилотника не представляли опасности для граждан.

Источник: Фонтанка.ру

Найденные на территории Молдавии 10 ноября два беспилотника не представляли опасности для граждан.

Об этом заявила президент страны Майя Санду.

«Найденные вчера дроны не представляют опасности для граждан», — цитирует её ТАСС.

По словам Санду, власти Молдавии должны продолжать быть бдительными и покупать необходимую технику для защиты страны и её граждан. Она добавила, что приобретенные радары ПВО «не могут обнаруживать дроны».

Ранее сообщалось об обнаружении беспилотников в Кэушанском и Рышканском районах страны. В МИД Молдавии заявили, что беспилотники были российскими. Никакие доказательства этих слов приведены не были.