После смерти пресс-секретаря певца SHAMAN назначили экспертизу

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для установления точной причины смерти журналиста Антона Коробкова-Землянского будет проведена экспертиза, сообщил РИА Новости информированный источник.
По предварительным данным, причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом, заявил собеседник.
«Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы», — пояснил он.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.