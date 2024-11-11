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После смерти пресс-секретаря певца SHAMAN назначили экспертизу

Для установления причины смерти пресс-секретаря SHAMAN назначили экспертизу.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для установления точной причины смерти журналиста Антона Коробкова-Землянского будет проведена экспертиза, сообщил РИА Новости информированный источник.

По предварительным данным, причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом, заявил собеседник.

«Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы», — пояснил он.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.

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