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В Перми пожар охватил квартиру на третьем этаже многоквартирного дома

Огонь вспыхнул в жилом доме улице Вагонной.

Источник: Аргументы и факты

Пожар охватил квартиру на третьем этаже многоквартирного дома в Перми 11 ноября, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.

Происшествие случилось вечером в пятиэтажном доме по улице Вагонной, 11а. Очевидцы, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что к дому подъехала пожарная машина. В окнах квартиры виден огонь, с балкона валит столб тёмного дыма.

В МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru пояснили, что на месте работают подразделения министерства. Более точной информации о происшествии пока нет — она появится позже.

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