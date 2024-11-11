В Перми пожар охватил квартиру на третьем этаже многоквартирного дома

Пожар охватил квартиру на третьем этаже многоквартирного дома в Перми 11 ноября, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.
Происшествие случилось вечером в пятиэтажном доме по улице Вагонной, 11а. Очевидцы, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что к дому подъехала пожарная машина. В окнах квартиры виден огонь, с балкона валит столб тёмного дыма.
В МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru пояснили, что на месте работают подразделения министерства. Более точной информации о происшествии пока нет — она появится позже.