ГАИ Беларуси сказала о штрафе 8000 рублей за запрещенные после ДТП действия

В ГАИ напомнили, что согласно Правилам дорожного движения, водителю, ставшему участником ДТП, запрещено употреблять алкоголь. Под запретом также слабоалкогольные напитки и пиво вплоть до прохождения в установленном порядке медосвидетельствования на определение состояния алкогольного опьянения.