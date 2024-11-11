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ГАИ Беларуси сказала о штрафе 8000 рублей за запрещенные после ДТП действия

Белорусские водители получат штраф 8000 рублей при запрещенных после ПДД действиях.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси водители не имеют права употреблять алкоголь после совершения ДТП, напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ напомнили, что согласно Правилам дорожного движения, водителю, ставшему участником ДТП, запрещено употреблять алкоголь. Под запретом также слабоалкогольные напитки и пиво вплоть до прохождения в установленном порядке медосвидетельствования на определение состояния алкогольного опьянения.

Нарушение данного требования грозит белорусским водителям штрафом 200 базовых величин (8000 белорусских рублей в ноябре 2024-го) с лишением права управления на 5 лет.

Еще в ГАИ сообщили, что два водителя погибли в лобовом ДТП Nissan и Opel под Добрушем.

Тем временем белорусская гадалка из TikTok выманила у жительниц Германии украшения на 10 тысяч евро: «Золото с порчей безвозвратно закопать на кладбище».