«Горячие водопады» с крыши многоэтажки в центре Воронежа сняли на видео

В центре Воронежа с крыши многоэтажного дома по адресу: улица Кольцовская, 7 в отопительный сезон периодически льются «горячие водопады». Потоки воды заливают ступеньки, фасады и входные группы расположенных на первом этаже коммерческих помещений. Видео опубликовали в социальных сетях в понедельник, 11 ноября.