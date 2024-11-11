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«Горячие водопады» с крыши многоэтажки в центре Воронежа сняли на видео

Проблема сохраняется уже два года.

Источник: Мой и твой Воронеж — Telegram

В центре Воронежа с крыши многоэтажного дома по адресу: улица Кольцовская, 7 в отопительный сезон периодически льются «горячие водопады». Потоки воды заливают ступеньки, фасады и входные группы расположенных на первом этаже коммерческих помещений. Видео опубликовали в социальных сетях в понедельник, 11 ноября.

По словам владельцев помещений, проблема сохраняется уже два года, но обращения в УК остаются без ответа. Дом обслуживает УК «Борей».

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе городской администрации. Дозвониться в управляющую компанию по номеру, указанному на сайте, не удалось.

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