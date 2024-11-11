Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело

В июле 2023 Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения, позже кассационный суд смягчил приговор до четырех лет и девяти месяцев.
«Мне позвонил следователь из СУ СКР по Чеченской республике и сообщил, что дело возбуждено по 321 статье, часть 2… С ее слов, она ничего не совершала. Я проводил адвокатский опрос в соответствии с законом, она не понимает, о чем может идти речь», — сказал Савин.
По словам адвоката, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по приговору истекает в марте 2025 года, но по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».