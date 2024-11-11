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Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Магнитогорска по делу о взятках на 15 млн

Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Магнитогорска (Челябинская область) по делу о взятках на сумму более 15 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, речь идет про Дмитрия Гаврилова. Вторым фигурантом является также бывший директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денис Кравченко.

В августе 2024 года оба признаны виновными по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 3 статьи 160 (растрата) УК РФ.

Следствием и судом установлено, что с июня 2020 года по август 2022-го Гаврилов и Кравченко получили взятки от директора коммерческой организации.

Деньги передавались за заключение в приоритетном порядке муниципальных контрактов по благоустройству города и беспрепятственную оплату выполненных работ.

Кроме того, в 2021 году фигуранты похитили свыше 130 тыс. рублей с помощью фиктивного трудоустройства сотрудника.

Суд приговорил Гаврилова и Кравченко каждого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет.

Кроме того, конфисковано имущество осужденных и их родственников общей стоимостью более 12 млн рублей.

«В апелляционных жалобах адвокаты и осужденные просили вынести оправдательный приговор, указывая на недоказанность вины в инкриминируемых преступлениях. С учетом позиции прокурора областной суд приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.