Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Магнитогорска по делу о взятках на 15 млн

Напомним, речь идет про Дмитрия Гаврилова. Вторым фигурантом является также бывший директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денис Кравченко.
В августе 2024 года оба признаны виновными по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 3 статьи 160 (растрата) УК РФ.
Следствием и судом установлено, что с июня 2020 года по август 2022-го Гаврилов и Кравченко получили взятки от директора коммерческой организации.
Деньги передавались за заключение в приоритетном порядке муниципальных контрактов по благоустройству города и беспрепятственную оплату выполненных работ.
Кроме того, в 2021 году фигуранты похитили свыше 130 тыс. рублей с помощью фиктивного трудоустройства сотрудника.
Суд приговорил Гаврилова и Кравченко каждого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет.
Кроме того, конфисковано имущество осужденных и их родственников общей стоимостью более 12 млн рублей.
«В апелляционных жалобах адвокаты и осужденные просили вынести оправдательный приговор, указывая на недоказанность вины в инкриминируемых преступлениях. С учетом позиции прокурора областной суд приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.