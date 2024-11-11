В Башкирии в аварии со школьным автобусом пострадал мальчик

В Аскинском районе Башкирии школьный автобус вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 57-летний водитель автобуса не справился с управлением на шестом километре дороги Аскино — Куяштыр и вырулил на обочину. Предположительно, причиной ДТП стал сильный гололед на дороге.
В аварии пострадал 14-летний мальчик, который ехал из школы домой. Ему оказана медицинская помощь.
По факту произошедшего начато разбирательство.
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