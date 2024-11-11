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В Башкирии в аварии со школьным автобусом пострадал мальчик

Гололёд мог стать причиной ДТП со школьным автобусом в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинском районе Башкирии школьный автобус вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 57-летний водитель автобуса не справился с управлением на шестом километре дороги Аскино — Куяштыр и вырулил на обочину. Предположительно, причиной ДТП стал сильный гололед на дороге.

В аварии пострадал 14-летний мальчик, который ехал из школы домой. Ему оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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