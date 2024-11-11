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В Башкирии школьный автобус с детьми улетел в кювет

В Башкирии школьный автобус с детьми улетел в кювет.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Авария со школьным автобусом произошла сегодня в Аскинском районе на 6 км автодороги Аскино-Куяштыр.

По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции по РБ, 57-летний местный житель за рулём школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне транспортного средства находились семеро детей.

В результате ДТП 14-летний пассажир обратился за медицинской помощью. Известно, что школьники возвращались из образовательной организации домой.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.