В Башкирии школьный автобус с детьми улетел в кювет.

По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции по РБ, 57-летний местный житель за рулём школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне транспортного средства находились семеро детей.



В результате ДТП 14-летний пассажир обратился за медицинской помощью. Известно, что школьники возвращались из образовательной организации домой.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.