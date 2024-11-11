«Изъяли 6000 спортивных препаратов». Бодибилдер задержан за продажу запрещенных стероидов в Минске

Правохранители задержали 45-летнего минчанина, который работает тренером-преподавателем в популярном тренажерном зале. Тренерством минчанин занимается свыше 20 лет и раньше неоднократно участвовал в соревнованиях по бодибилдингу. Увлечение тренера привело к тому, что он стал разбираться в спортивной фармакологии, покупая для себя сильнодействующие препараты для ускорения синтеза белка и набора мышечной массы.