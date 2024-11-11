«Изъяли 6000 спортивных препаратов». Бодибилдер задержан за продажу запрещенных стероидов в Минске

В Минске за нелегальную торговлю стероидами задержали бодибилдера, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Правохранители задержали 45-летнего минчанина, который работает тренером-преподавателем в популярном тренажерном зале. Тренерством минчанин занимается свыше 20 лет и раньше неоднократно участвовал в соревнованиях по бодибилдингу. Увлечение тренера привело к тому, что он стал разбираться в спортивной фармакологии, покупая для себя сильнодействующие препараты для ускорения синтеза белка и набора мышечной массы.
На соревнованиях мужчина познакомился с коллегой, пообещавшим бесперебойную поставку препаратов для бодибилдеров. Тренер согласился покупать «фарму» и распространять между клиентами и знакомыми. С потребителями он общался в Телеграме, а запрещенные сильнодействующие препараты хранил дома. При этом от супруги он скрывал реальные факты дополнительного заработка.
Фигуранта задержали и изъяли у него при обыске 25 таблеток, которые предназначались для продажи. Также по месту жительства нашли и изъяли, в общем, свыше 6 тысяч единиц спортивных препаратов.
— Медикаменты, которыми торговал спортсмен, содержат местеролон и входят в список сильнодействующих и ядовитых веществ, которые включены в перечень запрещенных и их оборот недопустим на территории Беларуси, — прокомментировали в Следственном комитете.
На допросе бодибилдер признал свою вину и рассказал, что осознавал незаконность своих действий, однако рассчитывал, что все останется в тайне.
Фигуранту инкриминируют незаконные, с целью сбыта приобретение и хранение сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами (ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса Беларуси). Пока продолжается следствие, он находится под личным поручительством.
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