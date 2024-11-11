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В воронежском райцентре накрыли нарколабораторию в бане

У владельца изъяли 3 килограмма «синтетики».

Источник: Комсомольская правда

Воронежские оперативники пресекли деятельность нарколаборатории, которую 32-летний ранее судимый местный житель специально оборудовал в бане в Репьевском районе. Правоохранители изъяли более трех килограммов «синтетики». Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина проживал в частном домовладении. Там и организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска у него было изъято оборудование и прекурсоры, а также 2700 граммов мефедрона и более 500 граммов изомефедрона.

Задержанный признался в содеянном. Он указал тайники с наркотиками. Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под стражей.