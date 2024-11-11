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В Неклиновском районе в ДТП погибла 69-летняя велосипедистка

В Ростовской области в ДТП столкнулась легковушка и велосипед, погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП погибла велосипедистка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 9 ноября утром в селе Долоковка Неклиновского района.

По предварительной информации ведомства, 40-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз» двигалась по улице Октябрьской. В этот момент по проезжей части ехала 69-летняя дончанка на велосипеде. Она двигалась справа налево, навстречу автомобилю. Не убедившись в безопасности велосипедистка угодила под колеса автомобиля.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась в машине скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.