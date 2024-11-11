В Неклиновском районе в ДТП погибла 69-летняя велосипедистка

По предварительной информации ведомства, 40-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз» двигалась по улице Октябрьской. В этот момент по проезжей части ехала 69-летняя дончанка на велосипеде. Она двигалась справа налево, навстречу автомобилю. Не убедившись в безопасности велосипедистка угодила под колеса автомобиля.