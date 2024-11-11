«Она меня взбесила»: Под Ростовом осудили мужчину, который насмерть забил знакомую гвоздодером из-за беспорядка в квартире

По версии правоохранителей, мужчина около десяти раз ударил Анастасию руками. Сначала пострадавшая пыталась дать ему отпор, но это лишь еще больше выводило агрессора из себя. В какой-то момент Максим увидел на полу гвоздодер. Он схватил инструмент и 55 раз ударил им несчастную.