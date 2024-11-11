«Она меня взбесила»: Под Ростовом осудили мужчину, который насмерть забил знакомую гвоздодером из-за беспорядка в квартире

В Таганроге Ростовской области осудили 38-летнего местного жителя. Максим получил серьезный срок за жестокое убийство. Он сначала избил знакомую, а потом напал на нее с гвоздодером.
ВСТРЕТИЛ В БОЛЬНИЦЕ И ПОЗВАЛ К СЕБЕ ЖИТЬ.
По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», 38-летний Максим нигде не работал. Семьи у него тоже не было. Как позже мужчина расскажет оперативникам, с 43-летней Анастасией он познакомился незадолго до происшествия.
Мужчина был в больнице и там столкнулся с женщиной. Они разговорились. Анастасия пожаловалась Максиму, что в ее жизни не прекращается черная полоса.
— Настя сказала, что недавно на нее напали. А незадолго до этого случилась другая беда — сгорел дом. Она осталась без крыши над головой.
На время следствия мужчину поместили в СИЗО Михаил ФРОЛОВ.
Возможно, в этот момент Максим подумал, что дому как раз не хватает женской руки. Он предложил Анастасии пожить у него. Недолго думая, новая знакомая согласилась.
Однако с появлением женщины уютнее в доме не стало. Однажды, когда сожители вместе выпивали, Максим начал предъявлять Анастасии претензии. Больше всего дончанина разозлил мусор возле дивана. Он потребовал у знакомой срочно все убрать.
Анастасия выполнила требование, но мужчина спокойнее не стал. Спустя полчаса после ссоры он снова заметил беспорядок и набросился на женщину.
— Она меня взбесила, — так объяснял Максим свои действия следователям.
ИЗБИЛ И ВЫГНАЛ НА УЛИЦУ.
По версии правоохранителей, мужчина около десяти раз ударил Анастасию руками. Сначала пострадавшая пыталась дать ему отпор, но это лишь еще больше выводило агрессора из себя. В какой-то момент Максим увидел на полу гвоздодер. Он схватил инструмент и 55 раз ударил им несчастную.
Позже эксперты насчитают на теле женщины множество ран: на лбу, в районе глаза, на виске. У Анастасии оказались сломаны нос, ребра, челюсть. Несмотря на серьезные травмы, она оставалась в сознании и даже могла сама передвигаться.
Мужчину задержали по горячим следам Тимур ХАНОВ.
Однако Максим не спешил помогать пострадавшей. Он дал ей одеяло и отправил спать во двор. Вернувшись к женщине через несколько часов, мужчина обнаружил, что сожительница мертва. Вскоре Максима задержали.
— В ходе следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, — сказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
По словам помощника прокурора города Таганрога Эмилии Образцовой, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».
Таганрожца признали виновным.
— Суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.