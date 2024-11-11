Экс-замминистра обороны назвал обвинения в свой адрес «страшной ошибкой»

«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать», — сказал генерал на заседании о продлении срока ареста.
Суд с ним не согласился и оставил решение о его аресте в силе.
О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене.
Сам генерал вину отрицает. Он занимал пост в 2008—2022 годах, при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу, а вменяемые ему преступления произошли уже после его отставки.