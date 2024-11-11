Экс-замминистра обороны назвал обвинения в свой адрес «страшной ошибкой»

О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене.