Со дна реки Карповки достали каршеринг

«Мы застропили его за крышу, тем самым мы его стабилизировали и смогли поднять на поверхность. Автомобиль, я так понимаю, двигался по этой улице, снес забор, влетел в воду, его развернуло таким образом, что нос машины оказался в сторону Карповки. Глубина примерно около 3−4 метров. Я так понимаю водитель сумел оттуда выскочить либо в момент падения, либо, когда упал в воду».