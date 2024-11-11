Со дна реки Карповки достали каршеринг

Как выяснилось водитель находился за рулем каршеринга, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Ремонтная вышка, находящаяся на месте происшествия, сказала, что место, где затонула машина, помечено буем. Позже прибыла аварийная служба, но спустя время уехала.
В два часа дня прибыли на место МЧС, снарядили водолаза, который спустился к автомобилю с катера. Он обследовал и уточнил месторасположение машины.
Ближе к пяти вечера приехали поисково-спасательные службы и начали вытаскивать каршеринг. Периметр во время работ оцепили. На месте также работали две полицейские машины и скорая помощь.
Спасатель поисково-спасательной службы, Центральной спасательной станции Семен Карпович сказал, что автомобиль находился на грунте и его было очень тяжело застропить.
«Мы застропили его за крышу, тем самым мы его стабилизировали и смогли поднять на поверхность. Автомобиль, я так понимаю, двигался по этой улице, снес забор, влетел в воду, его развернуло таким образом, что нос машины оказался в сторону Карповки. Глубина примерно около 3−4 метров. Я так понимаю водитель сумел оттуда выскочить либо в момент падения, либо, когда упал в воду».