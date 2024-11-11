Может быть в Пензе: К чему привели девять месяцев поисков пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

— Недавно нам позвонил мужчина, он живет в Пензе. Раньше работал полицейским. Этот человек расклеивал в своем городе ориентировки с информацией об Анюте. На автовокзале также решил их разместить. Перед этим спросил разрешение у охранника, показал при этом ориентировку. И сотрудник вокзала сказал, что видел девушку, очень похожую на Аню, на вокзале. Это произошло примерно месяц или полтора назад.