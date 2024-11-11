Может быть в Пензе: К чему привели девять месяцев поисков пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

Анна Цомартова — 22-летняя студентка РЮИ МВД — бесследно исчезла 10 февраля в Каспийске. В этот город девушка приехала из Ростова вместе со своей сборной. Спортсмены принимали участие в соревновании по тайскому боксу. После выступления Аня пошла к морю.
Примерно в пять часов вечера оказалась на пирсе ведомственного санатория. Именно там ростовчанку из многодетной семьи зафиксировали камеры наблюдения. Но Анна исчезла: ни зацепок, ни свидетелей.
Поиски у воды и в воде ни к чему не привели. Фото: из архива семьи.
СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗ МОСКВЫ ПРИЕДЕТ В РОСТОВ.
Делом об исчезновении девушки вначале занимался следком республики. Сейчас материалы передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Мама студентки Диана уже была в столице и пообщалась со следователем, который ведет дело.
Как рассказал отец Анны Цомартовой «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», в ближайшее время следователь собирается в Ростов:
— Наверное, опять поговорит с друзьями и однокурсниками дочери. Может, осмотрит комнату. Точно не могу сказать. Мы возлагаем на следователя большие надежды.
Ранее следком Дагестана сообщал, что по делу об исчезновении Анны были допрошены почти 200 человек и назначены несколько экспертиз.
Пока идет следствие, родные тоже не сидят, сложа руки. Родители делают все, что могут, пытаясь вернуть старшую дочь домой.
Цомартовы уверены, что огласка — один из инструментов, который поможет найти их девочку. Для того, чтобы освещать ситуацию с поисками своего ребенка, семья начала вести телеграм-канал.
Анна — копия своей мамы Дианы. Фото: из архива семьи.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАС ТРАВЯТ».
Тысячи людей со всей страны объединились вокруг Дианы и Николая, стараясь хоть как-то помочь: репостами, распространением ориентировок… Но у огласки оказалась и другая сторона медали.
— Есть люди, которые присылают странные сообщение. Однажды Диана сказала в интервью, что у нас была шутка. Если Ане лень было звонить, мы говорили: «Дочка, присылай хотя бы точку, так мы будем знать, что все с тобой в порядке».
В конце октября кто-то прислал Цомартовым точку.
— Просто точка. Причем, страница, с которой отправили сообщение, была фейковая, от имени Ани, — говорит Николай.
А на днях другой пользователь прислал три точки.
— Писали и такое: «Я еду в Ростов». Таких сообщений очень много. Такое ощущение, что кто-то психологически нас травит.
Но, говорит Николай, искренне переживающих и желающих помочь все же больше, чем странных «шутников».
Анна — старшая дочь в многодетной семьи. Фото: из архива семьи.
«ЭТО НАШ РЕБЕНОК. МЫ НЕ СДАДИМСЯ».
— Недавно нам позвонил мужчина, он живет в Пензе. Раньше работал полицейским. Этот человек расклеивал в своем городе ориентировки с информацией об Анюте. На автовокзале также решил их разместить. Перед этим спросил разрешение у охранника, показал при этом ориентировку. И сотрудник вокзала сказал, что видел девушку, очень похожую на Аню, на вокзале. Это произошло примерно месяц или полтора назад.
Активист тут же нашел начальника службы безопасности и попросил того показать записи камер видеонаблюдения. Но «безопасник» пояснил, что сделает это, только если к нему обратятся официальные лица.
Также похожую на Анну девушку видели и даже сфотографировали в метро в Дубае. Женщина, сделавшая снимок, просила показать видеозаписи. Но ответ услышала примерно такой же, как и житель Пензы: все по официальным запросам криминалистов.
Но, несмотря на все препоны, семья Анны не опускает руки. Родители будут искать дочь до тех пор, пока не найдут.
— И не важно, сколько времени это займет. Это — наш ребенок. Мы никогда не сдадимся, — говорит Николай.