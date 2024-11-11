Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные вандалы разгромили стенды в сквере в Уфе

В уфимском сквере вандалы разгромили стенды с портретами героев.

Источник: Комсомольская правда

В Деме неизвестные разгромили стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны, установленные в сквере у дворца творчества «Орион». Вандалы обрушили конструкцию, словно домино.

— Заявление о факте вандализма написано в полицию! Надеемся, что виновные изверги будут найдены и наказаны, — возмущается житель Уфы в соцсетях.

Как уточнили в МВД по Башкирии, по факту случившегося начата проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.