Неизвестные вандалы разгромили стенды в сквере в Уфе

В Деме неизвестные разгромили стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны, установленные в сквере у дворца творчества «Орион». Вандалы обрушили конструкцию, словно домино.
— Заявление о факте вандализма написано в полицию! Надеемся, что виновные изверги будут найдены и наказаны, — возмущается житель Уфы в соцсетях.
Как уточнили в МВД по Башкирии, по факту случившегося начата проверка.
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