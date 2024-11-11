«Они уже завладели вашими счетами»: директор школы из Забайкалья отдала все накопления мошенникам

Директор сельской школы из Читинского района согласилась продлить договор на обслуживание сим-карты и лишилась крупной суммы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на полицию Забайкалья.
Как выяснили правоохранители, с женщиной связался «оператор» сотовой связи и сообщил, что ее абонентский номер в скором времени заблокируется из-за окончания договора обслуживания.
— Для продолжения пользования номером нужно было назвать паспортные данные. Затем через мессенджер женщине позвонил неизвестный, представившийся специалистом госуслуг. Он рассказал, что её личный кабинет был якобы взломан, — рассказывают в агентстве.
После по видеосвязи женщине позвонили с «ФСБ» и убедили, что житель Донецкой республики получил доступ к банковским счетам. Только вот директор школы сообщила, что на карте денег нет, только наличные и они хранятся дома.
Мошенники были настолько убедительны, что женщина взяла все свои накопления, положила на счет, а после перевела на указанный номер. Так и лишилась двух миллионов 164 тысяч рублей.
После потерпевшая рассказала о случившемся родственникам, те поняли, что она стала жертвой мошенников, и убедили обраться в полицию. Сейчас правоохранители завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области отдали мошенникам почти семь миллионов за три дня.