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ГПК: украинец пытался ввезти из Польши наркотики

Мужчина спрятал наркотики в сигаретную пачку, однако пограничники все равно сумели найти запрещенное вещество.

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-польской границе гражданина Украины, который пытался ввезти в Беларусь наркотики, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Мужчину с запрещенным веществом выявили в воскресенье, 10 ноября, в пункте пропуска «Брест» — он следовал в республику из Польши.

«Согласно проведенной экспертизе, вещество общей массой 0,13 грамма является гашишем», — сказали в ГПК.

В комитете также отметили, что наркотики были спрятаны в пачке сигарет. Кроме того, позже освидетельствование показало у мужчины положительный тест на марихуану.

В отношении украинца за незаконное перемещение через границу наркотического средства и его оборот были возбуждены два уголовных дела. Мужчине в качестве максимального наказания грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.