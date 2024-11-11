ГПК: украинец пытался ввезти из Польши наркотики

В отношении украинца за незаконное перемещение через границу наркотического средства и его оборот были возбуждены два уголовных дела. Мужчине в качестве максимального наказания грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.